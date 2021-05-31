Заступницю Єрмака призначили членом наглядової ради "Нафтогазу"

Свириденко була обрана як представник держави в наглядовій раді компанії. Вона буде перебувати на даній посаді до прийняття Кабміном нових кадрових рішень, але не більше ніж один рік.

Зазначимо, що Свириденко обіймає посаду заступника керівника офісу президента. Раніше працювала в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на посадах заступника міністра та першого заступника міністра, виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА.