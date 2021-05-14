В "Нафтогазе" назначили спикера: кто им стал
НАК "Нафтогаз Украины" назначил директора по интегрированным коммуникациям, который будет также выполнять функцию спикера компании. Им стал Максим Белявский.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Белявский будет отвечать за реализацию внешней и внутренней коммуникационной политики Группы "Нафтогаз".
У Белявского более десяти лет опыта работы на различных должностях в нефтегазовой отрасли. В частности, он начал свою карьеру в сфере эксплуатации и диспетчеризации магистральных газопроводов. Позже возглавлял направление связей с общественностью в АО "Укртрансгаз", занимал позиции директора по персоналу ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и советника министра энергетики и угольной промышленности.
До момента назначения работал ведущим экспертом Украинского института экономических и политических исследований им. А. Разумкова.
Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал проведение конкурса на председателя правления "Нафтогаза". Планируется, что конкурс стартует через 6 месяцев.
Как известно, 28 апреля Кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". На его место назначили Юрия Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.