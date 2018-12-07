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Заместителем министра финансов по вопросам европейской интеграции назначен Гелетий

Новости » Финансы    07.12.2018 - 11:34
Заместителем министра финансов по вопросам европейской интеграции назначен Гелетий
Фото: Юрий Гелетий (facebook.com 1shpalta)

Гелетий будет заниматься сотрудничеством с международными финансовыми организациями и государственными банками

Кабинет министров 5 декабря по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой назначил Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфину.

Как отметили в пресс-службе, в своей новой роли Гелетий сосредоточится на трех ключевых направлениях: реформа системы управления государственными финансами, программы сотрудничества с международными финансовыми организациями и управление государственными банками.

С июля этого года на посту заместителя министра финансов Гелетий занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.

Юрий Гелетий в 2001 году окончил факультет международных отношений Львовского национального университета. С октября 2015 года до июля 2018 года  Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

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