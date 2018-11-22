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Рада назначила министром финансов Маркарову

Новости » Политика    22.11.2018 - 18:53
Рада назначила министром финансов Маркарову
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

За соответствующее решение проголосовали 242 нардепа

Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата, передает корреспондент РБК-Украина.

Рада назначила министром финансов Маркарову

Так, парламентарии поддержали соответствующий проект постановления №9322.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить Маркарову Оксану Сергеевну на должность министра финансов Украины", - говорится в тексте постановления.

Отметим, Маркарова в Раде приняла присягу члена Кабинета министров.

Отметим, комитет Верховной рады по вопросам бюджета на своем заседании 22 ноября одобрил кандидатуру Оксаны Маркаровой.

"Еще одно не менее важное решение комитета - одобрение кандидатуры Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины", - заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

21 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение направить в Верховную раду представление на назначение Маркаровой на должность министра финансов. Сейчас она исполняет обязанности главы Минфина.

Кроме того, РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте сообщало, что во время вечернего заседания может состоятся голосование за назначение Ирины Фриз министром по делам ветеранов.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины финансыназначениеВерховная Радаминистр
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