Минфин хочет снизить долю государственных банков на рынке вдвое

Фото: Министерство финансов (РБК-Украина)

Доля государственных банков на рынке должна быть на уровне 25%

Одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которою сделал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

"Мы четко понимаем, что государство не должно быть ключевым игроком на банковском рынке, оно должно обеспечить конкурентную среду на рынке. Государственные банки должны направлять свои усилия на реализацию финансовой и экономической политики государства. Безусловно, они должны конкурировать на основе состязательности в банковском секторе", - сказал он.

Гелетий напомнил что в конце 2016 года правительством Украины было принято решение о национализации крупнейшего банка Украины - "ПриваБанка", что обусловило рост доли банков государственного сектора в активах системы до 55%.

"Наш ключевой ориентир - это 24%. Если сравнивать с показателем 2015-2016 годов, до национализации "Приватбанка", доля государственных банков составляла около 27%. Собственно, министерство и ориентируется на указанный показатель", - отметил заместитель министра.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития ПриватБанка до 2022 года. Согласно с утвержденными показателями, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.