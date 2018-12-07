Заступником міністра фінансів з питань європейської інтеграції призначений Гелетій

Фото: Юрій Гелетій (facebook.com 1shpalta)

Гелетій буде займатися співпрацею з міжнародними фінансовими організаціями та державними банками

Кабінет міністрів 5 грудня за поданням міністра фінансів Оксани Маркарової призначив Юрія Гелетія на посаду заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, у своїй новій ролі Гелетій зосередиться на трьох ключових напрямах: реформа системи управління державними фінансами, програми співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та управління державними банками.

Із липня цього року на посаді заступника міністра фінансів Гелетій займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектору, управлінням та реформуванням державних банків, небанківського сектору та публічних інвестицій і інновацій.

Юрій Гелетій у 2001 році закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету. З жовтня 2015 року до липня 2018 року Гелетій обіймав посаду директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України, де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектору, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.