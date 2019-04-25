Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин назвал причину своей отставки. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Енин рассказал о деле Курченко. В частности, что считает, что недостаточно доказательств для объявления подозрения фигурантам этого дела. Однако, добавил, что, если прокуроры считают, что доказательств достаточно, то поддерживает их решение.

"С конца марта этого года я не давал никаких комментариев по делу Курченко ... Ряд СМИ распространили против меня ряд ложных фактов. Но я не отменил ни одного подозрения. Я не совершал никаких препятствий по делу Курченко. За последние два года, были приняты максимальные меры, чтобы не было давлений снаружи на следователей", - отметил он.

Он отметил, что не держится за свою должность и уходит в отставку.

"Я почувствовал, что ситуация вокруг дела Курченко определенной степени искусственно политизирована, и моих усилий, чтобы снять эту политизацию недостаточно", - отметил он.

Енин вчера написал заявление об увольнении. Затем он заявил, что "сделал выбор в пользу своих принципов". Отметим, Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

Отметим, ранее прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик заявил, что в расследовании дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмена Сергея Курченко лично вмешивался президент Петр Порошенко. Также он заявил о том, что в это дело вмешивались еще замглавы Администрации Алексей Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

После этого ГПУ вызывала для вручения подозрений и допроса по делу Курченко экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Гонтарева уже заявила, что не приедет на допрос в ГПУ и пригласила к себе в Лондон следователя.

Добавим, ГПУ завершила расследование по подозрению Сергея Курченко в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Также РБК-Украина писало, что будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит генпрокурора Юрия Луценко. Он заявил, что сделает это после инаугурации, которая, скорее всего, состоится 28 мая. В частности, Зеленский заявил, что изменит кадровую политики и назначат новых людей.