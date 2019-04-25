Заступник генерального прокурора України Євген Єнін назвав причину своєї відставки. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Єнін розповів про справу Курченка. Зокрема, що вважає, що недостатньо доказів для оголошення підозри фігурантам цієї справи. Однак, додав, що, якщо прокурори вважають, що доказів достатньо, то підтримує їх рішення.

"З кінця березня цього року я не давав жодних коментарів по справі Курченка ...Ряд ЗМІ поширили проти мене низку неправдивих фактів. Але я не скасував жодної підозри. Я не вчиняв жодних перешкод по справі Курченка. Я за останні два роки, було вжито максимально заходів, щоб не було тисків зовні на слідчих", - зазначив він.

Він зазначив, що не тримається за свою посаду і йде у відставку.

"Я відчув, що ситуація навколо справи Курченка певною мірою штучно політизована, і моїх зусиль, щоб зняти цю політизацію не достатньо", - зазначив він.

Єнін вчора написав заяву про звільнення. Потім він заявив, що "зробив вибір на користь своїх принципів". Зазначимо, Єнін був призначений заступником генерального прокурора України в червні 2016 року.

Відзначимо, раніше прокурор Генпрокуратури Костянтин Кулик заявив, що в розслідуванні справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесмена Сергія Курченко особисто втручався президент Петро Порошенко. Також він заявив про те, що в цю справу втручалися ще заступник голови Адміністрації Олексій Філатов та екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Після цього, ГПУ викликала для вручення підозр і допиту у справі Курченка екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву. Гонтарева вже заявила, що не приїде на допит в ГПУ і запросила до себе в Лондон слідчого.

Додамо, ГПУ завершила розслідування за підозрою Сергія Курченко в участі у злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича і здійсненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна.

РБК-Україна писало, що майбутній президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнить генпрокурора Юрія Луценка. Він заявив, що зробить це після інавгурації, яка, скоріше від усього, відбудеться 28 травня. Зокрема, Зеленський заявив, що змінить кадрову політики та призначать нових людей.