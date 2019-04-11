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За три дня более 100 тыс. украинцев изменили свое место голосования, - Минюст

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 20:05
За три дня более 100 тыс. украинцев изменили свое место голосования, - Минюст
Фото: Павел Петренко (minjust.gov.ua)

Всего более 300 тыс. украинцев изменили адрес голосования перед первым туром

Более 100 тысяч украинцев изменили место голосования, чтобы иметь возможность сделать своей выбор во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, выступая в четверг на форуме по безопасности в Киеве.

Министр сообщил, что более 300 тыс. украинцев изменили адрес голосования перед первым туром.

В течение трех дней более 100 тыс. украинцев повторно изменили адрес для голосования. По словам Петренко, количество изменивших место голосования украинцев только растет.

"Сейчас мы должны сделать все, чтобы второй тур президентских выборов состоялся также в лучших демократических традициях. Несмотря на то, за кого проголосуют граждане, Украине нужен легитимно избранный президент, которому будут доверять внутри страны и которого признают в мире", - сказал он.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов в Украине с учетом расходов для подготовки и проведения второго тура 21 апреля 2019 года на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен. 

Добавим, ЦИК сформировал состав 199 окружных избирательных комиссий для организации подготовки и проведения повторного голосования во втором туре выборов 2019.

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