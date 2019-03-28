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ГПУ завершила досудебное расследование дела Курченко

Новости » Политика    28.03.2019 - 16:47
ГПУ завершила досудебное расследование дела Курченко
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Курченко подозревают в участии в преступной организации Януковича

Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению Сергея Курченко в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Курченко подозревают в завладении сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии со служебными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызвано указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2 196 176 418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов.

Курченко подозревают в завладении денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", в сумме 449 млн 963 тыс. 820 гривен, денежными средствами, принадлежащими ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 5 млрд 100 млн 036 тыс. 180 гривен, завладении денежными средствами ПАО "РЕАЛ БАНК" в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 гривен, денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 879 925,97 гривен, денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1 436 723 153 гривен, денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 311 170, 64 гривен, денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 069 194 000 гривен.

ГПУ установила также соучастников Курченко и сообщила, что на сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам (из них 12 высших должностных лиц Министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).

"С тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 лица определениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 лиц продолжаются судебные разбирательства", - говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд гривен, общая сумма возмещенных убытков составляет свыше 1,5 млрд долларов.

Напомним, 17 марта Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос олигарха Сергея Курченко.

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