Замах на Путіна? Головне про "атаку дронів" і з якою метою Кремль звинуватив Україну

Що сталося

Про нібито удар по кремлівській резиденції Путіна першим повідомив невеликий російський телеграм-канал "Сусіди. Якиманка-Замоскворіччя" о 03:16 за київським часом. Очевидці надіслали відео, на якому зафіксовано стовп білого диму.

"Хлопок за силою був схожий на гуркіт грому, пишуть сусіди з вулиці Серафимовича. Також мешканці Дома на набережній бачили іскри в небі та людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни після хлопків", - йдеться у повідомленні.

На інших відео видно, як один безпілотник вибухнув над куполом Сенатського палацу.

А також, ймовірно, палаючі уламки на самому куполі.

Згодом федеральний телеканал ТВЦ опублікував відео атаки з іншого ракурсу. За його даними, між ударами пройшло 16 хвилин. Перший дрон вибухнув над Сенатським палацом близько 01:27 за Києвом, а уламки другого впали на територію Кремля близько 01:43.

Мережею відео активно почали розходитися кілька годин тому. У другій половині дня прес-служба Путіна виступила із офіційною заявою.

Зокрема, у Кремлі заявили про спробу удару нібито українськими безпілотними літальними апаратами по резиденції президента Росії. Повідомляється, що два дрони були націлені саме на Кремль, але в результаті застосування систем радіолокаційної боротьби (РЕБ) їх нібито вдалося вивести з ладу.

"Внаслідок їх падіння та розльоту уламків на території Кремля постраждалих та матеріальних збитків немає", - додали в прес-службі Путіна.

Замах на Путіна?

Нічний інцидент офіційно розцінили як "сплановану терористичну акцію" та замах на Путіна напередодні параду у Москві, який відбудеться 9 травня. У Кремлі окремо наголосили, що на параді планується присутність іноземних гостей. Хоча минулого тижня прес-секретар Дмитро Пєсков говорив, що влада відмовилася від запрошення лідерів дружніх Росії країн, оскільки "це не кругла дата". Єдиним високим гостем на параді буде президент Киргизстану Садир Жапаров.

Також у прес-службі Путіна уточнили, що внаслідок інциденту з безпілотниками він не постраждав. Російські ЗМІ з посиланням на Пєскова повідомили, що в ніч проти 3 травня Путіна взагалі не було в кремлівській резиденції.

"Ні. Сьогодні він працює в Огарьово (президентська резиденція в Ново-Огарьово під Москвою, - ред.)", - зазначив прес-секретар.

Крім того, наголошується, що робочий графік Путіна не зазнав змін і продовжується у звичайному режимі. Щодо параду на 9 травня, то його скасовувати не будуть. Як і заплановану присутність російського диктатора.

Погрози з Росії

Кремлівський прес-реліз щодо атаки дронів закінчується прямими погрозами на адресу України.

"Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", - йдеться в заяві.

Депутат з окупованого Криму Михайло Шеремет уже закликав завдати ракетного удару по Офісу президента України Володимира Зеленського на Банковій у Києві. А запорізький колаборант Володимир Рогов вимагає атакувати офіси Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони.

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін назвав інцидент "нападом на Росію" і зазначив, що жодних переговорів з Україною бути не може.

"Вимагатимемо застосування зброї, яка здатна зупинити та знищити "київський терористичний режим", - додав він.

Вочевидь нічний інцидент спровокував паніку й у самій Москві. Мер російської столиці Сергій Собянін оголосив про заборону несанкціонованих запусків безпілотників.

Що кажуть в Україні

Українська сторона заперечує причетність до нічної атаки на Кремль. На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, такі дії передбачувані, а Росія, ймовірно, готує масштабний терористичний акт.

"Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", - написав він у Twitter.

Він також зазначив, що Україна веде виключно оборонну війну та не атакує об'єкти на території Російської Федерації. Оскільки це не вирішує воєнних завдань, але дає підстави противнику виправдати свої удари по мирних українцях.

Фото: Михайло Подоляк заперечує причетність України до атаки дронів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, він звертає увагу, що інцидент у Москві говорить про зростання кількості "казусів та ексцесів" у різних куточках Росії. А поява дронів на енергооб'єктах чи на території Кремля може свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. За його словами, клан Путіна втрачає контроль над країною, в якій "щось відбувається, але точно без дронів України над Кремлем".

У коментарі РБК-Україна Подоляк додав, що українська стратегія полягає у знищенні тилових резервів супротивника на окупованих територіях. Тому зараз Москва намагається перехопити інформаційну ініціативу і занурити, зокрема, наше суспільство в негативні очікування.

"Зрозуміла стратегія деморалізації, яку Росія використовує напередодні відповідних дій українських Збройних сил, а також спроба суттєво зменшити вкрай негативний фон для Росії після постійних обстрілів цивільних будинків та об'єктів України в останні дні. Таким чином, зрозуміло, що, по-перше, Кремль відволікає увагу світових ЗМІ від своїх актів тероризму, а в очах власного населення виправдовує численні воєнні злочини. А по-друге, намагається шокуючими заявами деморалізувати суспільство перед наступальними діями України", - зазначив він.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що поки складно щось сказати про інцидент. Проте висловив особисту думку, що це могло бути НЛО, а на відео внаслідок вибуху над Сенатським палацом "навіть прапор не похитнувся".

Прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров заявив "BBC Україна", що у Зеленського не мають інформації про нічну атаку.

"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", - заявив він.

Нікіфоров також здивувався формулюванню про нібито теракт. На його думку, теракт - це удари по багатоповерхівках у Дніпрі та Умані або ракети, запущені у людей на вокзалі у Краматорську у квітні 2022 року. А інцидент у Москві скоріше є нагнітанням ситуації напередодні 9 травня.

Також у BBC Україна повідомили, що секретар РНБО Олексій Данілов відмовився коментувати заяву з Кремля.

Сам Зеленський відповів на питання про атаку на спільній прес-конференції з учасниками саміту країн Північної Європи.

"Я можу повторити цей меседж, думаю, це буде зрозуміло для всіх. Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми захищаємо свою територію, свої села та міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Тому ми не використовуємо її де-інде. У нас дефіцит, ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Тому ми не атакували Путіна, залишимо це трибуналу", - заявив він у Хельсінкі.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звертає увагу на відсутність доказів того, що то були українські дрони. Тим не менш, цей інцидент показує, що російська система протиповітряної оборони (ППО) не може впоратися з об'єктами у своєму небі.

"Але звинувачувати Україну - це взагалі не логічно, тому що дрони в такому разі мали пролетіти сотні кілометрів. Не 100, не 200, а саме сотні до Москви, так що ППО їх не бачила взагалі. Один з них пролетів над Червоною площею, і, як ми бачимо, був знищений в останній момент. На мій погляд, це демонстрація того, що російська ешелонована ППО неефективна і взагалі не працює", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, тут важливим є ще один момент. У Росії і раніше не було надійної ППО, а в ході повномасштабної війни вона втратила значну кількість умовно сучасних комплексів малого радіусу, необхідних для виявлення малогабаритних об'єктів. І тепер їй ще більше не вистачає комплексів ППО, щоб зробити свій повітряний простір безпечним.

"Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що Росія, звинувачуючи Україну, насамперед дискредитує свою армію, що є порушенням російського законодавства. І того, хто про це говорить, треба заарештувати", - додав він.

Провокація заради Путіна?

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припускає, що це чергова російська провокація.

"Російська влада і командування дуже стривожені і побоюються українського контрнаступу. Вони бояться, що Україна справді може завдати серйозної поразки та звільнити більшу частину території. Як наслідок, це буде досить суттєва поразка особисто для Путіна. Це може спричинити певні процеси заколоту серед так званих російських еліт, і він може втратити владу", - розповів він у розмові з РБК-Україна.

На його думку, росіяни використовують провокації про нібито українські удари по Кремлю, щоб заявити про загрозу своїй державності. З тієї точки зору, що будь-яка загроза особисто Путіну - це загроза російській авторитарній державі.

А слова про те, що російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь, - це нагнітання ситуації напередодні українського контрнаступу. Щоб знову заявити про можливе застосування тактичної ядерної зброї заради свого "захисту".

"З огляду на це я схиляюся до того, що це ФСБ-шна провокація. Мета - включити ядерний шантаж, залякати Україну та світ можливим застосуванням ядерної зброї, щоб Україна не починала контрнаступ", - додав він.

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На момент підготовки матеріалу в інциденті з дронами у центрі Москви більше запитань, ніж відповідей. Але в будь-якому разі перші з часів Другої світової війни удари по Кремлю викликають подив, оскільки він має бути найбільш захищеним об'єктом у Росії. Поки ж можна припустити, що такі інциденти продовжаться. Зокрема, тому, що близько двох годин тому ЗМІ повідомили про падіння ще одного безпілотника. Цього разу у Коломні - за 120 км від російської столиці.