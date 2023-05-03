Покушение на Путина? Главное об "атаке дронов" и с какой целью Кремль обвинил Украину

Что произошло

О якобы ударе по кремлевской резиденции Путина первым сообщил небольшой российский телеграм-канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье" в 03:16 по киевскому времени. Очевидцы прислали видео, на котором зафиксирован столб белого дыма.

"Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков", - говорится в сообщении.

На других видео видно, как один беспилотник взорвался прямо над куполом Сенатского дворца.

А также, вероятно, горящие обломки на самом куполе.

Позже федеральный телеканал ТВЦ опубликовал видео атаки с другого ракурса. По его данным, между ударами прошло 16 минут. Первый дрон взорвался над Сенатским дворцом около 01:27 по Киеву, а обломки второго упали на территорию Кремля около 01:43.

По сети видео активно начали расходиться несколько часов назад. Во второй половине дня пресс-служба Путина выступила с официальным заявлением.

В частности, в Кремле заявили о попытке удара якобы украинскими беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России. Сообщается, что два дрона были нацелены именно на Кремль, но в результате применения систем радиолокационной борьбы (РЭБ) их якобы удалось вывести из строя.

"Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", - добавили в пресс-службе Путина.

Покушение на Путина?

Ночной инцидент официально расценили как "спланированную террористическую акцию" и покушение на Путина накануне парада в Москве, который пройдет 9 мая. В Кремле отдельно подчеркнули, что на параде планируется присутствие иностранных гостей. Хотя на прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что власти отказались от приглашения лидеров дружественных России стран, поскольку "это не круглая дата". Единственным высоким гостем на параде будет президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Также в пресс-службе Путина уточнили, что в результате инцидента с беспилотниками он не пострадал. Российские СМИ со ссылкой на Пескова сообщили, что в ночь на 3 мая Путина вообще не было в кремлевской резиденции.

"Нет. Сегодня он работает в Огарево (президентская резиденция в Ново-Огарево под Москвой, - ред.)", - отметил пресс-секретарь.

Кроме того, подчеркивается, что рабочий график Путина не претерпел изменений и продолжается в обычном режиме. Что касается парада на 9 мая, то его отменять не будут. Как и запланированное присутствие российского диктатора.

Угрозы из России

Кремлевский пресс-релиз по атаке дронов заканчивается прямыми угрозами в адрес Украины.

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - говорится в заявлении.

Депутат из оккупированного Крыма Михаил Шеремет уже призвал нанести ракетный удар по Офису президента Украины Владимира Зеленского на Банковой в Киеве. А запорожский коллаборант Владимир Рогов потребовал атаковать офисы Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал инцидент "нападением на Россию" и отметил, что никаких переговоров с Украиной быть не может.

"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить "киевский террористический режим", - добавил он.

По всей видимости, ночной инцидент спровоцировал панику и в самой Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о запрете на несанкционированные запуски беспилотников.

Что говорят в Украине

Украинская сторона отрицает причастность к ночной атаке на Кремль. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, такие действия предсказуемы, а Россия, вероятно, готовит масштабный террористический акт.

"Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", - написал он в Twitter.

Он также отметил, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Поскольку это не решает военные задачи, но дает основания противнику оправдать свои удары по мирным украинцам.

Фото: Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к атаке дронов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, он обращает внимание, что инцидент в Москве говорит о росте количества "казусов и эксцессов" в разных уголках России. А появление дронов на энергообъектах или на территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. По его словам, клан Путина теряет контроль над страной, в которой "что-то происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем".

В комментарии РБК-Украина Подоляк добавил, что украинская стратегия состоит в уничтожении тыловых резервов противника на оккупированных территориях. Потому сейчас Москва пытается перехватить информационную инициативу и погрузить в том числе наше общество в негативные ожидания.

"Понятна стратегия деморализации, которую Россия использует накануне соответствующих действий украинских Вооруженных сил, а также попытка существенно уменьшить крайне негативный фон для России после постоянных обстрелов гражданских домов и объектов Украины в последние дни. Таким образом, понятно, что, во-первых, Кремль отвлекает внимание мировых СМИ от своих актов терроризма, а в глазах собственного населения оправдывает многочисленные военные преступления. А во-вторых, пробует шокирующими заявлениями деморализовать общество перед наступательными действиями Украины", - отметил он.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" заявил, что пока сложно что-то сказать об инциденте. Однако выразил личное мнение, что это могло быть НЛО, а на видео в результате взрыва над Сенатским дворцом "даже флаг не пошатнулся".

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил "BBC Украина", что у Зеленского не располагают информацией о ночной атаке.

"Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил он.

Никифоров также удивился формулировке о якобы теракте. По его мнению, теракт - это удары по многоэтажкам в Днепре и Умани или ракеты, запущенные в людей на вокзале в Краматорске в апреле 2022 года. А инцидент в Москве скорее является нагнетанием ситуации накануне 9 мая.

Также в "BBC Украина" сообщили, что секретарь СНБО Алексей Данилов отказался комментировать заявление из Кремля.

Сам Зеленский ответил на вопрос об атаке на совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы.

"Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно всем. Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы защищаем свою территорию, свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. У нас дефицит, мы не можем использовать что-либо где-либо. Поэтому мы не атаковали Путина, оставим это трибуналу", - заявил он в Хельсинки.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обращает внимание на отсутствие доказательств того, что это были украинские дроны. Тем не менее этот инцидент показывает, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) не может справиться с объектами в своем небе.

"Но обвинять Украину - это вообще не логично, потому что дроны в таком случае должны были пролететь сотни километров. Не 100, не 200, а именно сотни в Москву, так что ПВО их не видела вообще. Один из них пролетел над Красной площадью, и, как мы видим, был уничтожен в последний момент. На мой взгляд, это демонстрация того, что российская эшелонированная ПВО неэффективна и вообще не работает", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, здесь важен еще один момент. У России и раньше не было надежной ПВО, а в ходе полномасштабной войны она потеряла значительное число условно современных комплексов малого радиуса, необходимых для выявления малогабаритных объектов. И теперь ей еще больше не хватает комплексов ПВО, чтобы сделать свое воздушное пространство безопасным.

"Следовательно, из этого мы можем сделать вывод, что Россия, обвиняя Украину, в первую очередь дискредитирует свою же армию, что является нарушением российского законодательства. И того, кто об этом говорит, нужно арестовать", - добавил он.

Провокация ради Путина?

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко допускает, что это очередная российская провокация.

"Российские власти и командование очень встревожены и опасаются украинского контрнаступления. Они боятся, что Украина действительно может нанести серьезное поражение и освободить большую часть территории. Как следствие, это будет достаточно существенное поражение лично для Путина. Это может повлечь за собой определенные процессы мятежа среди так называемых российских элит, и он может потерять власть", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

По его мнению, россияне используют провокации о якобы украинских ударах по Кремлю, чтобы заявить об угрозе своей государственности. С той точки зрения, что любая угроза лично Путину - это угроза российскому авторитарному государству.

А слова о том, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, - это нагнетание ситуации накануне украинского контрнаступления. Чтобы снова заявить о возможном применении тактического ядерного оружия для своей "защиты".

"С учетом этого я склоняюсь к тому, что это ФСБ-шная провокация. Цель - включить ядерный шантаж, запугать Украину и мир возможным применением ядерного оружия, чтобы Украина не начинала контрнаступление", - добавил он.

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На момент подготовки материала в инциденте с дронами в центре Москвы больше вопросов, чем ответов. Но в любом случае первые со времен Второй мировой войны удары по Кремлю вызывают удивление, поскольку он должен быть наиболее защищенным объектом в России. Пока же можно предположить, что такие инциденты продолжатся. В частности, потому, что около двух часов назад СМИ сообщили о падении еще одного беспилотника. На этот раз в Коломне - в 120 км от российской столицы.