Вночі у районі Кремля пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибухи по силі були схожа на гуркіт грому.

При цьому росіяни додають, що бачили "іскри у небі та людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни".

Нагадаємо, сьогодні зранку під Петербургом сталася пожежа на аеродромі.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 3 травня у Краснодарському краї спалахнула нафтобаза у селищі Волна, яке знаходиться неподалік Кримського мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.