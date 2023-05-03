Вночі у районі Кремля пролунали вибухи
Ілюстративне фото: вночі у районі Кремля пролунали вибухи (Getty Image)
У районі російського Кремля вночі 3 травня пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що вибухи по силі були схожа на гуркіт грому.
При цьому росіяни додають, що бачили "іскри у небі та людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни".
Нагадаємо, сьогодні зранку під Петербургом сталася пожежа на аеродромі.
Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 3 травня у Краснодарському краї спалахнула нафтобаза у селищі Волна, яке знаходиться неподалік Кримського мосту.
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