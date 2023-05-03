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У Підмосков'ї впав безпілотник, - ЗМІ

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Середа 03 травня 2023 16:33
У Підмосков'ї впав безпілотник, - ЗМІ Ілюстративне фото: у Коломні впав безпілотник (24tv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У місті Коломна Московської області повідомляють про падіння безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112.

Зазначається, що екстрені служби виїхали на місце падіння дрону у лісовому масиві.

На місці виявили уламки крила, двигун та невелику вирву.

У Підмосков'ї впав безпілотник, - ЗМІ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в РФ заявили, що Україна нібито спробувала атакувати Кремль за допомогою дрону.

У мережі вже з'явилися відео момент "удару".

Тим часом у Москві заборонив запускати безпілотники.

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Російська Федерація дрони Подмосковье
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