У Підмосков'ї впав безпілотник, - ЗМІ

У місті Коломна Московської області повідомляють про падіння безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112 .

Зазначається, що екстрені служби виїхали на місце падіння дрону у лісовому масиві.

На місці виявили уламки крила, двигун та невелику вирву.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в РФ заявили, що Україна нібито спробувала атакувати Кремль за допомогою дрону.

У мережі вже з'явилися відео момент "удару".

Тим часом у Москві заборонив запускати безпілотники.

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