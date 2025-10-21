Замах на Фіцо: стрільця засудили до понад 20 років ув'язнення

Замах на Фіцо

15 травня минулого року прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили після засідання уряду в місті Гандлова, швидка забрала його у важкому стані.

МВС Словаччини заявило, що зловмисник здійснив п’ять пострілів у прем'єр-міністра. Нападником виявився Юрай Цинтула, який відкрив вогонь під час зустрічі з прихильниками політика.

Нападник поранив Фіцо кілька разів, зокрема в живіт. Також останній отримав травми стегна, руки і ноги.

Вперше словацький прем'єр з'явився на публіці в липні минулого року, через кілька місяців після нападу.

У травні 2024 року поліція висунула звинувачення Юраю Цинтулі у спробі вбивства з метою помсти.

Сам Фіцо ще в липні повідомив, що пробачив нападнику і не має наміру брати участь у судовому процесі, якщо його не викличуть для надання свідчень.

