Покушение на Фицо: стрелка приговорили к более чем 20 годам заключения

Покушение на Фицо

15 мая прошлого года премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили после заседания правительства в городе Гандлова, скорая забрала его в тяжелом состоянии.

МВД Словакии заявило, что злоумышленник произвел пять выстрелов в премьер-министра. Нападавшим оказался Юрай Цинтула, который открыл огонь во время встречи со сторонниками политика.

Нападавший ранил Фицо несколько раз, в частности в живот. Также последний получил травмы бедра, руки и ноги.

Впервые словацкий премьер появился на публике в июле прошлого года, через несколько месяцев после нападения.

В мае 2024 года полиция выдвинула обвинения Юраю Цинтуле в попытке убийства с целью мести.

Сам Фицо еще в июле сообщил, что простил нападавшего и не намерен участвовать в судебном процессе, если его не вызовут для дачи показаний.

РБК-Украина также публиковало видео покушения на Роберта Фицо, которое ранее было недоступным.