Покушение на Фицо: стрелка приговорили к более чем 20 годам заключения

Фото: премьер Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Суд в городе Банска-Бистрица признал виновным в терроризме мужчину, который в прошлом году ранил премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелка приговорили к 21 году заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судебный процесс по этому делу начался еще в июле. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Словакии.

Стрелок Юрай Цинтула в суде признал факт покушения на Фицо. Ранее он утверждал, что хотел не убить, а ранить премьера, чтобы остановить его политику, которая "вредит словацкой свободе и культуре".

Покушение на Фицо

15 мая прошлого года премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили после заседания правительства в городе Гандлова, скорая забрала его в тяжелом состоянии.

МВД Словакии заявило, что злоумышленник произвел пять выстрелов в премьер-министра. Нападавшим оказался Юрай Цинтула, который открыл огонь во время встречи со сторонниками политика.

Нападавший ранил Фицо несколько раз, в частности в живот. Также последний получил травмы бедра, руки и ноги.

Впервые словацкий премьер появился на публике в июле прошлого года, через несколько месяцев после нападения.

В мае 2024 года полиция выдвинула обвинения Юраю Цинтуле в попытке убийства с целью мести.

Сам Фицо еще в июле сообщил, что простил нападавшего и не намерен участвовать в судебном процессе, если его не вызовут для дачи показаний.

РБК-Украина также публиковало видео покушения на Роберта Фицо, которое ранее было недоступным.

