Нові кадри замаху на Фіцо: фінське ТБ оприлюднило відео, яке не показували раніше

Фінське телебачення показало відео замаху на Роберта Фіцо, яке раніше не публікували. На кадрах видно момент стрілянини та реакцію прем’єра після нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N .

Громадське телебачення Фінляндії YLE зняло 50-хвилинний документальний фільм про Словаччину, який показав раніше неопубліковані кадри замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо у травні минулого року.

На кадрах відображено весь перебіг інциденту. Від моменту, як нападник почав стріляти в прем’єр-міністра, до закриття дверей лімузина, в який охорона завантажила пораненого політика.

Вони показали більше, ніж публіка могла бачити досі. На додаток, на опублікованих тепер кадрах видно самого Фіцо відразу після замаху.