ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Покушение на Фицо: стрелка приговорили к более чем 20 годам заключения

Банская Быстрица, Вторник 21 октября 2025 13:45
UA EN RU
Покушение на Фицо: стрелка приговорили к более чем 20 годам заключения Фото: премьер Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Суд в городе Банска-Бистрица признал виновным в терроризме мужчину, который в прошлом году ранил премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелка приговорили к 21 году заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судебный процесс по этому делу начался еще в июле. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Словакии.

Стрелок Юрай Цинтула в суде признал факт покушения на Фицо. Ранее он утверждал, что хотел не убить, а ранить премьера, чтобы остановить его политику, которая "вредит словацкой свободе и культуре".

Покушение на Фицо

15 мая прошлого года премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили после заседания правительства в городе Гандлова, скорая забрала его в тяжелом состоянии.

МВД Словакии заявило, что злоумышленник произвел пять выстрелов в премьер-министра. Нападавшим оказался Юрай Цинтула, который открыл огонь во время встречи со сторонниками политика.

Нападавший ранил Фицо несколько раз, в частности в живот. Также последний получил травмы бедра, руки и ноги.

Впервые словацкий премьер появился на публике в июле прошлого года, через несколько месяцев после нападения.

В мае 2024 года полиция выдвинула обвинения Юраю Цинтуле в попытке убийства с целью мести.

Сам Фицо еще в июле сообщил, что простил нападавшего и не намерен участвовать в судебном процессе, если его не вызовут для дачи показаний.

РБК-Украина также публиковало видео покушения на Роберта Фицо, которое ранее было недоступным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо Суд
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов