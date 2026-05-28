Залякування не працює: Сибіга подякував міністрам ЄС за стійкість перед погрозами РФ

Що сказав Сибіга

Глава МЗС наголосив: Москва намагається залякати партнерів України, однак ці методи вже не дають результату.

"Можливо, таке залякування працювало багато років тому. Але більше - ні", - заявив Сибіга.

Чому це важливо

Раніше Росія погрожувала завдати ударів по Києву. Європейські країни та американське посольство публічно відкинули ці погрози і підтвердили, що їхні представники залишаться в українській столиці.