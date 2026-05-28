Запугивание не работает: Сибига поблагодарил министров ЕС за стойкость перед угрозами РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил европейских коллег за то, что они не поддались на угрозы России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины.
Что сказал Сибига
Глава МИД подчеркнул: Москва пытается запугать партнеров Украины, однако эти методы уже не дают результата.
"Возможно, такое запугивание работало много лет назад. Но больше - нет", - заявил Сибига.
Почему это важно
Ранее Россия угрожала нанести удары по Киеву. Европейские страны и американское посольство публично отвергли эти угрозы и подтвердили, что их представители останутся в украинской столице.
Предыстория этих заявлений - массированный удар России по Киеву и столичному региону, который произошел в воскресенье. Четыре человека погибли, более ста получили ранения.
МИД России заранее объявил о начале серии целенаправленных ударов по объектам в Киеве. Параллельно Кремль обратился к иностранным дипломатам с требованием как можно быстрее покинуть украинскую столицу.
Однако угрозы не сработали. Франция, Германия и Евросоюз вызвали послов РФ для объяснений, зато эвакуировать своих дипломатов отказались. Тема ударов по Киеву стала также предметом разговора между Лавровым и госсекретарем США Рубио, Москва и там пыталась давить.