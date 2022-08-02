Залужный поговорил с генералом Милли и командующим силами НАТО в Европе Каволи

Во вторник, 2 августа, состоялся совместный телефонный разговор главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram .

Он добавил, что взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США.

Залужный отметил, что он высоко ценит поддержку американских коллег и профессиональную оценку действий и планов Украины.

Напомним, 1 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 550 млн долларов.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что новый пакет военной помощи - это еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС.

Также вчера Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.