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"ВСУ готовы превратить ночь в день": Резников о новой помощи от США

Новина українською →
Киев, Вторник 02 августа 2022 10:21
"ВСУ готовы превратить ночь в день": Резников о новой помощи от США Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Миниобороны поблагодарило США за предоставление Украине нового пакета помощи в сфере безопасности. Его сумма составляет 550 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Новый пакет военной помощи от США - это еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС. Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины! Спасибо президенту США Джо Байдену и министру обороны США Ллойду Остину за ваше лидерство и всему американскому народу!"- написал он.

Напомним, вчера президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 550 млн долларов.

Также стало известно о том, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

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Соединенные Штаты Америки Алексей Резников Военная помощь
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