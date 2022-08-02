"ВСУ готовы превратить ночь в день": Резников о новой помощи от США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Новый пакет военной помощи от США - это еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС. Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины! Спасибо президенту США Джо Байдену и министру обороны США Ллойду Остину за ваше лидерство и всему американскому народу!"- написал он.

Напомним, вчера президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 550 млн долларов.

Также стало известно о том, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

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