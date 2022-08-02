Залужний поговорив з генералом Міллі і командувачем силами НАТО у Європі Каволі

У вівторок, 2 серпня, відбулася спільна телефонна розмова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі і командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного у Telegram .

Він додав, що взаємна довіра і професійний діалог складають надійний фундамент військового співробітництва між Україною та США.

Залужний зазначив, що він високо цінує підтримку американських колег і фахову оцінку дій та планів України.

Нагадаємо, 1 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 550 млн доларів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що новий пакет військової допомоги - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС.

Також вчора Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.

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