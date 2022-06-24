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Залужный назвал условие для стабилизации ситуации на Луганском направлении

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

Установление огневого паритета с врагом даст возможность стабилизировать ситуацию на Луганском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Они обсудили оперативную ситуацию и ход поставки международной технической помощи защитникам Украины.

"Я заострил внимание на необходимости установки огневого паритета с противником, что даст возможность стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.

Также он поблагодарил Милли за глубокое понимание ситуации в Украине и ведущую роль в оказании военной помощи.

Напомним, США выделит Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.

Отдельно, Штаты предоставят Украине 18 боевых катеров.

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украины