Залужный назвал условие для стабилизации ситуации на Луганском направлении

Установление огневого паритета с врагом даст возможность стабилизировать ситуацию на Луганском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Они обсудили оперативную ситуацию и ход поставки международной технической помощи защитникам Украины.
"Я заострил внимание на необходимости установки огневого паритета с противником, что даст возможность стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.
Также он поблагодарил Милли за глубокое понимание ситуации в Украине и ведущую роль в оказании военной помощи.
Напомним, США выделит Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.
Отдельно, Штаты предоставят Украине 18 боевых катеров.