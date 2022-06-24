Залужный назвал условие для стабилизации ситуации на Луганском направлении

Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Они обсудили оперативную ситуацию и ход поставки международной технической помощи защитникам Украины.

"Я заострил внимание на необходимости установки огневого паритета с противником, что даст возможность стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - отметил Залужный.

Также он поблагодарил Милли за глубокое понимание ситуации в Украине и ведущую роль в оказании военной помощи.