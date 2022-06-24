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США предоставят Украине 18 боевых катеров в пакете помощи на 450 млн долларов

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Украина, Пятница 24 июня 2022 17:09
США предоставят Украине 18 боевых катеров в пакете помощи на 450 млн долларов Фото: США предоставит Украине 18 боевых катеров (armyinform)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 18 боевых катеров в пакете военной помощи на 450 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента издания Foreign Policy Джека Детча.

Журналист ссылается на информацию от высокопоставленного представителя обороны США, имя которого он не называет.

Украина получит:

  • 2 небольших речных лодки,
  • 6 морских патрульных катеров,
  • 10 защитных лодок средней силы.

Напомним, Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.

По данным CNN, в новый пакет помощи войдут системы HIMARS и боеприпасы.

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