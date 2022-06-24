США предоставят Украине 18 боевых катеров в пакете помощи на 450 млн долларов
Фото: США предоставит Украине 18 боевых катеров (armyinform)
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 18 боевых катеров в пакете военной помощи на 450 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента издания Foreign Policy Джека Детча.
Журналист ссылается на информацию от высокопоставленного представителя обороны США, имя которого он не называет.
Украина получит:
- 2 небольших речных лодки,
- 6 морских патрульных катеров,
- 10 защитных лодок средней силы.
Напомним, Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.
По данным CNN, в новый пакет помощи войдут системы HIMARS и боеприпасы.