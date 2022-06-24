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Залужний назвав умову для стабілізації ситуації на Луганському напрямку

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook com vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Встановлення вогневого паритету з ворогом дасть можливість стабілізувати ситуацію на Луганському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обговорили оперативну ситуацію та хід постачання міжнародної технічної допомоги захисникам України.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив Залужний.

Також він подякував Міллі за глибоке розуміння ситуації в Україні і провідну роль у наданні військової допомоги.

Нагадаємо, США виділить Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.

Зокрема, Штати нададуть Україні 18 бойових катерів.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України