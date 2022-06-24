Залужний назвав умову для стабілізації ситуації на Луганському напрямку

Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обговорили оперативну ситуацію та хід постачання міжнародної технічної допомоги захисникам України.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив Залужний.

Також він подякував Міллі за глибоке розуміння ситуації в Україні і провідну роль у наданні військової допомоги.