Залужный назвал количество ракет, выпущенных по Украине за последние 4 дня

За последние четыре дня РФ выпустила по Украине 131 ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику, озвученную главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Так, 4 дня назад из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12.

"К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", - рассказал он.

Также Залужный в разговоре с Милли и Радакином добавил, что район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.

"Самые интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей", - уточнил он.

По его словам, в этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая", - резюмировал Залужный.