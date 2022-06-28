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Залужный назвал количество ракет, выпущенных по Украине за последние 4 дня

Новина українською →
Украина, Вторник 28 июня 2022 13:42
Залужный назвал количество ракет, выпущенных по Украине за последние 4 дня Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталия Гурковская

За последние четыре дня РФ выпустила по Украине 131 ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику, озвученную главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Так, 4 дня назад из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12.

"К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", - рассказал он.

Также Залужный в разговоре с Милли и Радакином добавил, что район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.

"Самые интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей", - уточнил он.

По его словам, в этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая", - резюмировал Залужный.

Напомним, в ночь на 25 июня и утром Украина подверглась массированным ракетным ударам. Россия ударила по Житомирской, Черниговской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской области. Подробнее - в статье РБК-Украина.

Рано утром 26 июня в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина. Кроме того, позже в Киеве прозвучали новые взрывы. Сообщалось, что обстрел Киева может длиться весь день. Также в Черкассах утром 26 июня прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. В результате удара пять человек получили ранения. Также есть погибший. Кроме того, российская ракета в очередной раз пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Российские войска 27 июня нанесли ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область). Одна из ракет попала в торгово-развлекательный центр. Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.

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