Трамп надав вказівки Віткоффу і Кушнеру перед зустріччю з українською делегацією, - ЗМІ

Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер представили президенту США Дональду Трампу проект мирного плану та отримали його директиви напередодні зустрічі з українською делегацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Axios Барака Равіда.

За його словами, консультації відбулися у четвер, 8 жовтня. Віткофф та Кушнер представили Трампу пропозицію США перед початком нового раунду переговорів.

Равід зазначив, що на зустрічі також були присутні міністр фінансів США Скотт Бессент і заступник радника з нацбезпеки Майкл Нідем.

Нагадаємо, NBC News з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США повідомило, що українські переговірники обговорять у США новий всеосяжний план. Він має допомогти вивести з глухого кута процес припинення війни з РФ.

Зазначається, що ключовою темою обговорень стане "нова, єдина пропозиція, що охоплює всі аспекти конфлікту, з метою покласти край війні".

