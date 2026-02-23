Залужний зробив заяву про політичну кар'єру

Ексголовком ЗСУ та український посол в Британії Валерій Залужний розповів, чи має політичні амбіції в Україні. Нещодавно він дав інтерв'ю про складні стосунки з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ посла у Chatham House у Лондоні

Як запевнив Залужний, зараз, під час війни, він не думає про кар'єру політика. І вважає, що таке питання взагалі має бути табу.

"Дуже погано, коли внутрішня політика України виходить на міжнародний рівень - це має бути табу. Станом на сьогодні, ніякої можливості думати про це в мене немає", - сказав він.

Водночас ексголовком здивувася, що останнім часом його ім'я дуже часто з'являється в новинах.

"Частіше, ніж міняється прогноз погоди в Лондоні. Справді. І іноді, з такою креативністю, що я починаю думати, що є департамент, який щоранку прокидається з думкою: що Залужний думає сьогодні, навіть якщо він сам цього не знає?", - зазначив посол.

Наприкінці 2025 року Залужний посідав чільне місце в опитуваннях щодо довіри українців. Разом з ним в топі списку перебували Зеленський та тоді ще керівник ГУР Кирило Буданов.

Водночас сам Залужний ніколи не висловлював бажання йти в політику чи балотуватися на виборах.