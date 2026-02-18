ua en ru
Залужний назвав причину провалу контрнаступу ЗСУ в 2023 році

Середа 18 лютого 2026 13:30
UA EN RU
Залужний назвав причину провалу контрнаступу ЗСУ в 2023 році Фото: посол України в Британії Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився, оскільки президент України Володимир Зеленський та інші українські посадовці не виділили необхідні ресурси.

Як повідомляє РБК-України, про це посол України у Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю Associated Press.

Читайте також: Україна добилася найшвидших успіхів на полі бою за 2,5 роки

За його словами, контрнаступ 2023 року викликав критику з боку військових експертів за те, що був надто амбітним і розпочався запізно, що дало росіянам час для зміцнення позицій.

У чому полягав план України

Залужний пояснив, що початковий план полягав у зосередженні достатньої кількості сил в "єдиному кулаку" для повернення частково окупованого Запоріжжя, де розташована ЗАЕС. Після цього ЗСУ мали б просунутись на південь до Азовського моря.

За словами посла України, це дозволило б перерізати коридор землі, який РФ використовувала для поповнення запасів анексованого Криму. Залужний підкреслив, що успіх контрнаступу "вимагав значного, концентрованого нарощування військ та тактичної несподіванки".

Замість цього, зазначив він, українські сили були розпорошені по великій території, що зменшило їхню ударну силу.

Його версію щодо відхилення операції від початкового плану на умовах анонімності підтвердили два західних чиновники.

Нагадаємо, Валерій Залужний у 2024 році залишив посаду головкома ЗСУ. Тоді Зеленський поясняв заміну необхідністю оновлення та перезавантаження.

Ексголовком ЗСУ звільнився з посади й того ж року був призначений надзвичайним і повноважним послом України у Британії. Замість нього на посаду головкома призначили генерала Олександра Сирського.

Зазначимо, минулого тижня ЗСУ здійснили локальні контратаки на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Імовірно, вони скористалися блокуванням терміналів Starlink та Telegram у росіян.

