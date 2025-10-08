ua en ru
Залужний зробив заяву про вибори в Україні

Середа 08 жовтня 2025 19:38
Залужний зробив заяву про вибори в Україні Фото: Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував ЗМІ за поширення інформації про те, що він нібито формує команду для виборів, запрошуючи туди військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Залужного.

Сьогодні українські медіа поширили публікацію французького видання Intelligence Online, у якій йдеться, що від Залужного нібито зверталися до декількох топових військових з пропозицією підтримати у разі балотування на пост президента України та увійти до списку його потенційної партії.

Сам Залужний розкритикував українські ЗМІ, які "вмить розносять фейки у воюючій країні".

"Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", - наголосив він.

Ексголовком ЗСУ і нинішній посол Британії додав, що допоки у нього "є можливість служити державі" - він буде це робити.

Залужний зазначив, що його позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі - їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім - це буде правда", - додав він.

Фейк РФ про вибори в Україні та Залужного

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР) вигадала фейк про таємні вибори президента України.

Там заявили, що в Альпах нещодавно нібито відбулася таємна зустріч представників США і Британії з українськими посадовцями - керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, начальником ГУР Кирилом Будановим і послом України в Британії Валерієм Залужним.

У російській розвідці вигадали, що США і Британія "вирішили висунути Залужного на пост президента України".

Валерій Залужний Вибори в Україні
