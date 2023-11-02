Залужний заявив про новий етап війни, а у Дубінського пройшли обшуки: новини за 1 листопада

Війна переходить на новий етап. Залужний назвав п'ять пріоритетів України

Війна в Україні зараз переходить на новий етап. Військові називають його "позиційною" війною статичного та виснажливого бою, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, для перемоги у війні необхідне озброєння - основною зброєю є ракети та снаряди.

У нардепа Дубінського нові обшуки: що відомо

Правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність Дубінського до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

Єврокомісія 8 листопада схвалить старт переговорів щодо вступу України до ЄС, - Politico

Європейська комісія через тиждень, 8 листопада, опублікує звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією про початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку, пише Politico.

Із Сектору Газа готують евакуацію українців, у списку на виїзд 358 людей, - МЗС

МЗС України та всі причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектору Газа. Йдеться про виїзд через КПП "Рафах" до Єгипту.

Спікер МЗС Олег Ніколенко пояснив, що мають на увазі під підготовчим етапом.

СБУ прийшла з обшуками до мера Ужгорода, - джерело

Служба безпеки України проводить обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андрєєва.

Вони пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів та держслужбовців щодо перетину кордону, повідомили джерела РБК-Україна.

КНДР відправила Росії понад 1 млн артилерійських снарядів, - Bloomberg

Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалися ще в серпні поточного року, повідомляє Bloomberg.

Північна Корея має одні з найбільших запасів артилерійських снарядів та ракет, які сумісні з озброєнням радянських часів.

У Києві обмежили максимальну швидкість для водіїв: які нові правила

У Києві запровадили єдиний швидкісний режим для автомобілістів, який діятиме з 1 листопада до кінця квітня.

Швидкість руху авто містом тепер не повинна перевищувати 50 кілометрів на годину.

Міноборони купуватиме продукти для армії по-новому: що зміниться

З грудня 2023 року закупівлями продуктів для армії займатиметься агентство "Державний оператор тилу".

Мета таких змін полягає у відсутності перебоїв та запобіганні корупції.

Україна отримала 40 французьких бронемашин AMX-10RC, - ЗМІ

Українські військові отримали у своє розпорядження 40 французьких бронемашин AMX-10RC, повідомляє bulgarianmilitary.

За даними аналітиків, AMX-10RC вже використовувалися Україною під час літнього контрнаступу та брали участь у бойових діях на передовій.

Україна посилює ППО, але небезпека є значною. Зеленський закликав не ігнорувати тривоги

Україна посилює свою протиповітряну оборону, але небезпека від російських ударів залишається значною. Тому українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги, заявив президент України Володимир Зеленський.