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Україна посилює ППО, але небезпека значна. Зеленський закликав не ігнорувати тривоги

Київ, Середа 01 листопада 2023 19:11
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Україна посилює ППО, але небезпека значна. Зеленський закликав не ігнорувати тривоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна посилює свою протиповітряну оборону, але небезпека від російських ударів залишається значною. Тому українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Як нагадав президент, цієї ночі українські військові знищили 18 дронів-камікадзе та одну ракету. Зокрема, у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Але було декілька влучань.

"І я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна. Особливо в таких містах, як Харків, як Запоріжжя, як Херсон. У містах і селах Херсонської та Донецької областей. В Чернігівській та Сумській. Варто бути уважними й не ставитися до небезпеки легковажно", - наголосив Зеленський.

Російські удари по Україні

Сьогодні вночі росіяни вчергове атакували Україну з повітря. Як зазначали в Повітряних силах, було декілька хвиль дронів-камікадзе. Російська атака була зосереджена в основному на Полтавській області.

Зокрема, росіяни атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.

А вже зранку вибухи лунали у Миргородській громаді Полтавської області. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу, а військові попереджали про загрозу ракет.

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