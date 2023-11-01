Україна посилює ППО, але небезпека значна. Зеленський закликав не ігнорувати тривоги
Україна посилює свою протиповітряну оборону, але небезпека від російських ударів залишається значною. Тому українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги.
Про це сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Як нагадав президент, цієї ночі українські військові знищили 18 дронів-камікадзе та одну ракету. Зокрема, у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Але було декілька влучань.
"І я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна. Особливо в таких містах, як Харків, як Запоріжжя, як Херсон. У містах і селах Херсонської та Донецької областей. В Чернігівській та Сумській. Варто бути уважними й не ставитися до небезпеки легковажно", - наголосив Зеленський.
Російські удари по Україні
Сьогодні вночі росіяни вчергове атакували Україну з повітря. Як зазначали в Повітряних силах, було декілька хвиль дронів-камікадзе. Російська атака була зосереджена в основному на Полтавській області.
Зокрема, росіяни атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.
А вже зранку вибухи лунали у Миргородській громаді Полтавської області. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу, а військові попереджали про загрозу ракет.
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