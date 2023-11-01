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Із Сектора Гази готують евакуацію українців, у списку на виїзд 358 людей, - МЗС

Сектор Газа, Середа 01 листопада 2023 11:00
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Із Сектора Гази готують евакуацію українців, у списку на виїзд 358 людей, - МЗС Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

МЗС України та всі причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Гази. Мова йде про виїзд через КПП "Рафах" до Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

"На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців", - написав Ніколенко.

Що відомо про підготовку до евакуації

  1. Актуалізовано список бажаючих виїхати. Наразі їх 358 людей. Це - переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв‘язок.
  2. Надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікується погодження.
  3. Підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів.
  4. Заброньовано необхідний транспорт.
  5. Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці.

"Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що це питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби.

Скільки українців застрягли у Секторі Гази

Як розповів вчора посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, у Секторі Гази застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАСу.

При цьому за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, наразі відомо, що на території анклаву перебуває близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Переважно це жінки та діти.

При цьому зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію із Сектору Гази.

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МЗС України евакуація Ізраїль Сектор Газа
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