Війна переходить на новий етап. Залужний назвав п'ять пріоритетів України

Війна в Україні зараз переходить на новий етап. Військові називають його "позиційною" війною статичного та виснажливого бою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний написав у колонці для The Economist.

За словами Залужного, новий етап "позиційною" війною статичного та виснажливого бою на відміну від "маневрової" війни руху та швидкості Головнокомандувач вважає, що це піде на користь Росії та дозволить їй відновити свою військову міць.

"Загроза переходу до позиційної війни - це серйозний виклик для України. Затягування - вигідне противнику, оскільки надасть йому можливість відновлювати та нарощувати свій воєнний потенціал", - пише він.

Який вихід?

На думку Залужного, для перемоги у війні необхідно озброєння - основною зброєю є ракети та снаряди.

"Збройні сили України потребують ключових військових можливостей і технологій, щоб вийти з такого роду війни. Найважливішим з них є повітряна сила. Контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. На початку війни у ​​нас було 120 бойових літаків. З них лише одна третина була придатна до використання", - пише Залужний.

Великою перевагою у війні є безпілотники. Саме велика кількість дронів надає перевагу російській армії та сповільнює контрнаступ ЗСУ. Російські безпілотники взяли на себе значну частину ролі пілотованої авіації щодо розвідки та нанесення авіаударів.

Перший етап - безпілотники

Україні необхідно наносити масовані удари з використанням приманок і ударних безпілотників. Це дозволить перевантажити системи протиповітряної оборони Росії.

"Нам потрібно полювати на російські дрони за допомогою власних дронів-мисливців, оснащених сітками. Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб залучити російські плануючі бомби. А ще треба засліпити теплові камери російських безпілотників вночі за допомогою стробоскопів", - пише Головнокомандувач.

Другий етап

Радіоелектронна боротьба та глушіння сигналів зв’язку та навігації.

РЕБ - ключ до перемоги у війні безпілотників. Росія останнє десятиліття модернізувала свої сили РЕБ та створила новий рід армії - 60 нових видів техніки.

"У цьому він нас перевершує: 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів", - каже Головнокомандувач.

Третій етап

Контрбатарейний вогонь та повне ураження артилерії противника у цій війні, як і в більшості минулих воєн, становить 60-80% усіх військових завдань.

"Коли минулого року ми вперше отримали західну зброю, ми досить успішно виявили російську артилерію та вразили її. Але ефективність такої зброї, як Екскалібур, американський снаряд із GPS-наведенням, різко знизилася через удосконалення російської радіоелектронної боротьби", - пише Залужний.

Четвертий етап

Україні необхідно вдосконалювати технологію розмінування. На початку війни в України для цього було обмежене та застаріле обладнання. Однак навіть західні поставки пристроїв для розмінування виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів в Україні.

"Технологія – це відповідь. Нам потрібні датчики, схожі на радар, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, і системи виведення диму, щоб приховати діяльність наших підрозділів з розмінування", - вважає він.

П'ятий етап

Нарощування резервів України. Путін не зміг отримати швидку перемогу у війні проти України через страх оголосити загальну мобілізацію, яка може спровокувати політичну кризу. Наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Ми не можемо легко пощадити солдатів, які відправляються на фронт. Крім того, Росія може завдати удару по тренувальних центрах. А в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків.

"Позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних Сил України та для її держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати та тренувати більше резервів", - підкреслив Залужний.