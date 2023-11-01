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СБУ прийшла з обшуками до мера Ужгорода, - джерела

Ужгород, Середа 01 листопада 2023 13:25
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СБУ прийшла з обшуками до мера Ужгорода, - джерела Фото: мер Ужгорода Богдан Андріїв (рoliteka)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Служба безпеки України сьогодні, 1 листопада проводить обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. Вони пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Зазначмо, що джерело підтвердило виданню інформацію про обшуки в кабінеті мера Ужгорода та міськраді. Про це раніше написали місцеві ЗМІ.

Як повідомив журналіст видання Zaxid.net Віталій Глагола, СБУ проводить обшуки в межах слідства про ймовірну причетність місцевих депутатів і посадовців до незаконного виїзду з України під час воєнного стану.

"...СБУ документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України", - написав Глагола.

Обшуки через незаконний виїзд за кордон

Нагадаємо, що сьогодні СБУ спільно з ДБР прийшли з обшуками до спільників народного депутата Олександра Дубінського.

Правоохоронці перевіряють причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України. Однак чи пов'язані між собою ці обшуки із заходами в Ужгороді наразі невідомо.

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Служба безпеки України Ужгород
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