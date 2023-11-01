Міноборони купуватиме продукти для армії по-новому: що зміниться

З грудня 2023 року закупівлями продуктів для армії займатиметься агентство "Державний оператор тилу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова під час брифінгу, якого цитує " Інтерфакс-Україна ".

Міністерство оборони оголосило про торги на закупівлю їжі для Збройних сил сьогодні, 1 листопада. Зокрема в правилах торгів були запроваджені деякі зміни, мета яких полягає у відсутності перебоїв й унеможливленні корупції.

"Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал", - пояснив Кліменков.

За словами заступника міністра оборони, агенство аналізуватиме ринок, ціни, спілкуватиметься з постачальниками напряму, а також оцінюватиме й аналізуватиме їх роботу. "Державний оператор тилу" вже розпочало вивчати ринок й формувати команду.

Наразі Міністерство оборони очікує від Кабінету міністрів ухвалення найближчим часом двох постанов, які дозволять запрацювати агентству закупівель.

Які ще зміни очікуються?

Цього разу Міністерство оборони оголошує торги на їжу не на пів року, а на три місяці - з січня по березень включно.

"І наша мета - кардинально змінити сам підхід, процес у тилових закупівлях. Тобто це будуть зовсім інші закупівлі з іншою логікою", - наголосив заступник міністра.

Що цьому передувало?

Старт реформ тилових закупівель було оголошено ще у квітні поточного року. Тоді ж було підписано трирічний контракт з директором ДП "Медзакупівлі України" Арсеном Жумаділовим, якому від початку доручили реалізацію проєкту.

Вже наприкінці серпня колишній міністр оборони Олексій Резніков призначив Жумаділова керівником агенції ресурсного забезпечення ЗСУ. На той момент агенція існувала лише на папері.