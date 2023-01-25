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Залужний відреагував на гучний скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

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Україна, Середа 25 січня 2023 22:10
Залужний відреагував на гучний скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ Фото: Валерій Залужний відреагував на гучний скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталія Кава

Слідчі мають провести ретельну перевірку звинувачень в корупції на адресу Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, оточуючим не варто перекладати відповідальність з підлеглих на керівника (міністра оборони Олексія Резнікова - ред.), так як це значно шкодить справі. Залужний заявив, що військова система в Україні була і є непохитною, особливо в умовах війни.

Він зауважив, що від початку повномасштабного нападу росіян у української армії значно зросли потреби. Однак незважаючи на це, українські військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням.

Залужний заявив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції". Саме необхідно перевіряти будь-яку інформацію про її можливі прояви.

"Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил", - написав він.

Нагадаємо, Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

Також зазначимо, що вчора стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Окрім цього директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади. Він причетний до скандалу щодо продуктових закупівель для військових.

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