Залужний відреагував на гучний скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ
Слідчі мають провести ретельну перевірку звинувачень в корупції на адресу Міністерства оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
За його словами, оточуючим не варто перекладати відповідальність з підлеглих на керівника (міністра оборони Олексія Резнікова - ред.), так як це значно шкодить справі. Залужний заявив, що військова система в Україні була і є непохитною, особливо в умовах війни.
Він зауважив, що від початку повномасштабного нападу росіян у української армії значно зросли потреби. Однак незважаючи на це, українські військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням.
Залужний заявив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції". Саме необхідно перевіряти будь-яку інформацію про її можливі прояви.
"Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил", - написав він.
Нагадаємо, Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.
Також зазначимо, що вчора стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.
Окрім цього директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади. Він причетний до скандалу щодо продуктових закупівель для військових.
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