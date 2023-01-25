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Залужный отреагировал на громкий скандал с закупкой продуктов для ВСУ

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Украина, Среда 25 января 2023 22:10
Залужный отреагировал на громкий скандал с закупкой продуктов для ВСУ Фото: Валерий Залужный отреагировал на громкий скандал с закупкой продуктов для ВСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталья Кава

Следователи должны провести тщательную проверку обвинений в коррупции в адрес Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, окружающим не стоит перекладывать ответственность с подчиненных на руководителя (министра обороны Алексея Резникова – ред.), так как это значительно вредит делу. Залужный заявил, что военная система в Украине была и непоколебима, особенно в условиях войны.

Он отметил, что с начала полномасштабного нападения россиян в украинской армии значительно выросли потребности. Однако, несмотря на это, украинские военные обеспечены амуницией, формой и питанием.

Залужный заявил, что в Минобороны и Вооруженных силах "исповедуется нулевая толерантность к коррупции". Именно необходимо проверять любую информацию о ее возможных проявлениях.

"Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил", - написал он.

Напомним, Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.

Отметим, что вчера стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

Кроме этого директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили с должности. Он причастен к скандалу по поводу продуктовых закупок для военных.

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Министерство обороны Украины Валерий Залужный Министерство обороны РФ коррупция
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