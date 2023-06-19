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Залужний провів роботу у військах, які виконують найскладніші завдання на фронті

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Залужного у Facebook.

За його словами, йому в цьому допомагав начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів", - йдеться у повідомленні.

Залужний підкреслив, що попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять усе можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом.

Зазначимо, що це перший публічний випадок візиту головнокомандувача ЗСУ до військових на передову. Раніше про подібні візити не повідомлялося.

Контрнаступ ЗСУ

На початку червня ЗСУ розпочали наступ за кількома напрямками.

За два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача. Обговорювалися ситуація на фронті та бригади наступу.

Фейки про Залужного

Раніше росіяни запускали фейк про зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а потім писали про нібито його поранення. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "тяжке поранення".

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