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Залужный провел работу в войсках, которые выполняют самые сложные задачи на фронте

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Facebook.

По его словам, ему в этом помогал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов", - говорится в сообщении.

Залужный подчеркнул, что несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану.

Отметим, что это первый публичный случай визита главнокомандующего ВСУ к военным на передовую. Ранее о подобных визитах не сообщалось.

Контрнаступление ВСУ

В начале июня ВСУ начали наступление по нескольким направлениям.

За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. Обсуждались обстановка на фронте и бригады наступления.

Фейки о Залужном

Ранее россияне запускали фейк об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем писали о якобы его ранении. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжёлом ранении".

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