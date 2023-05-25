Залужний розвінчав російський фейк про своє "поранення"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний здоровий та не отримував жодних поранень, про які розповідає російська пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полковника ЗСУ, блогера Анатолія Штефана "Штірліца" в Telegram.

Полковник показав відео, на якому Залужний дякує всім українцям за підтримку і запевняє у перемозі нашої країни над російськими окупантами.

"Погані новини для російської пропаганди! Валерій Федорович почувається добре і продовжує планувати визволення українських земель від російських окупантів", - написав Штефан.

Фейки про поранення Залужного

Нагадаємо, останнім часом російська пропаганда активно поширює вкиди про зникнення або поранення головнокомандувача ЗСУ.

Так, пропутінські ЗМІ писали, що український генерал нібито отримав серйозні поранення внаслідок ракетного удару військ РФ по командному пункту в Херсонській області.

Такі фейки розвінчав секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов, зазначивши, що Залужний доповідав на вчорашній Ставці верховного головнокомандувача.