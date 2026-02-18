Залужний назвав причину провалу контрнаступу ЗСУ в 2023 році

За його словами, контрнаступ 2023 року викликав критику з боку військових експертів за те, що був надто амбітним і розпочався запізно, що дало росіянам час для зміцнення позицій.

У чому полягав план України

Залужний пояснив, що початковий план полягав у зосередженні достатньої кількості сил в "єдиному кулаку" для повернення частково окупованого Запоріжжя, де розташована ЗАЕС. Після цього ЗСУ мали б просунутись на південь до Азовського моря.

За словами посла України, це дозволило б перерізати коридор землі, який РФ використовувала для поповнення запасів анексованого Криму. Залужний підкреслив, що успіх контрнаступу "вимагав значного, концентрованого нарощування військ та тактичної несподіванки".

Замість цього, зазначив він, українські сили були розпорошені по великій території, що зменшило їхню ударну силу.

Його версію щодо відхилення операції від початкового плану на умовах анонімності підтвердили два західних чиновники.