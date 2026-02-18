Залужный назвал причину провала контрнаступления ВСУ в 2023 году

По его словам, контрнаступление 2023 года вызвало критику со стороны военных экспертов за то, что было слишком амбициозным и началось слишком поздно, что дало россиянам время для укрепления позиций.

В чем заключался план Украины

Залужный пояснил, что первоначальный план заключался в сосредоточении достаточного количества сил в "едином кулаке" для возвращения частично оккупированного Запорожья, где расположена ЗАЭС. После этого ВСУ должны были бы продвинуться на юг к Азовскому морю.

По словам посла Украины, это позволило бы перерезать коридор земли, который РФ использовала для пополнения запасов аннексированного Крыма. Залужный подчеркнул, что успех контрнаступления "требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности".

Вместо этого, отметил он, украинские силы были рассеяны по большой территории, что уменьшило их ударную силу.

Его версию об отклонении операции от первоначального плана на условиях анонимности подтвердили два западных чиновника.