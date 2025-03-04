Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації
Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на нову посаду. Тепер він став постійним представником України при Міжнародній морській організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться у повідомленні.
Це означає, що колишній головнокомандувач ЗСУ тепер займає нову посаду, але водночас зберігає і продовжує виконувати обов'язки посла у Великій Британії.
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