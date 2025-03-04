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Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

Вівторок 04 березня 2025 01:09
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Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації Фото: Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на нову посаду. Тепер він став постійним представником України при Міжнародній морській організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що колишній головнокомандувач ЗСУ тепер займає нову посаду, але водночас зберігає і продовжує виконувати обов'язки посла у Великій Британії.

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Володимир Зеленський Валерій Залужний
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