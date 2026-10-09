Залучить Claude і виконає задачу: Google показала нового ШІ-агента Gemini

Google представила ШІ-агента Gemini, який може самостійно виконувати робочі завдання та взаємодіяти з командою без покрокових інструкцій. Новий інструмент для бізнесу презентували на конференції Gemini at Work 2026.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 9to5Google.
За інформацією розробників, Gemini Agent здатен розпізнавати комплексні завдання та виконувати їх самостійно.
Так, на прохання керівника підготувати звіт у вигляді презентації, система Workspace Intelligence пропонує передати цю задачу агенту в один клік.
Агент здатний організувати нараду без надання конкретних адрес чи імен: він самостійно визначає склад учасників із робочих чатів, перевіряє їхні календарі та надсилає електронні листи для узгодження часу.
Окрім персональної допомоги, інструмент може виконувати роль окремого співробітника.
У такому режимі агент отримує власний акаунт у Workspace із робочою поштою, календарем, диском Google Drive та профілем у корпоративному директорії.
Колеги можуть взаємодіяти з ним через згадування @Gemini або додавання до робочих чатів.
Не пропустіть: Дешевша на 75% і швидша за GPT-6 Luna: Anthropic представила Claude Haiku 5.5
Зазначається, що Gemini Agent використовує динамічне маршрутизування та обирає найвідповіднішу модель для кожного конкретного завдання.
Система підтримує як сімейство нейромереж Gemini, так і моделі Claude від компанії Anthropic, а в майбутньому отримає підтримку інших приватних і відкритих моделей.
Розробники переконані: це дозволяє забезпечити високу якість виконання та оптимізувати витрати.
Для вирішення багатокомпонентних завдань агент створює тимчасових субагентів, які можуть працювати паралельно або послідовно протягом кількох годин чи навіт днів.
Безперервну роботу забезпечують 4 типи хмарної пам'яті
Читайте корисне: Сайти блокують асистент Muse від Meta: новий додаток для iPad вважають ботом
Інструмент інтегрований у сервіси Gmail, Google Docs, Sheets, Slides і Chat. Також він може працювати через командний рядок, Slack, Microsoft 365 та сторонні додатки за допомогою API без власного користувацького інтерфейсу.
Наразі Gemini agent перебуває на стадії закритого попереднього тестування, а незабаром стане доступним для тарифних планів Business та Enterprise.