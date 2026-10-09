Залучить Claude і виконає задачу: Google показала нового ШІ-агента Gemini

Повноцінний "колега": як новий ШІ вирішує задачі без підказок?

За інформацією розробників, Gemini Agent здатен розпізнавати комплексні завдання та виконувати їх самостійно.

Так, на прохання керівника підготувати звіт у вигляді презентації, система Workspace Intelligence пропонує передати цю задачу агенту в один клік.

Агент здатний організувати нараду без надання конкретних адрес чи імен: він самостійно визначає склад учасників із робочих чатів, перевіряє їхні календарі та надсилає електронні листи для узгодження часу.

Окрім персональної допомоги, інструмент може виконувати роль окремого співробітника.

У такому режимі агент отримує власний акаунт у Workspace із робочою поштою, календарем, диском Google Drive та профілем у корпоративному директорії.

Колеги можуть взаємодіяти з ним через згадування @Gemini або додавання до робочих чатів.

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"Альянс" із Claude та 4 види хмарної пам'яті

Зазначається, що Gemini Agent використовує динамічне маршрутизування та обирає найвідповіднішу модель для кожного конкретного завдання.

Система підтримує як сімейство нейромереж Gemini, так і моделі Claude від компанії Anthropic, а в майбутньому отримає підтримку інших приватних і відкритих моделей.

Розробники переконані: це дозволяє забезпечити високу якість виконання та оптимізувати витрати.

Для вирішення багатокомпонентних завдань агент створює тимчасових субагентів, які можуть працювати паралельно або послідовно протягом кількох годин чи навіт днів.

Безперервну роботу забезпечують 4 типи хмарної пам'яті

Сесійна пам'ять утримує контекст поточної задачі, навіть якщо вона триває кілька днів;

утримує контекст поточної задачі, навіть якщо вона триває кілька днів; Семантична пам'ять формує структуровану базу знань під час читання документів та спілкування;

формує структуровану базу знань під час читання документів та спілкування; Процедурна пам'ять зберігає алгоритми виконання дій, включно з навичками, які ШІ прописує для себе сам;

зберігає алгоритми виконання дій, включно з навичками, які ШІ прописує для себе сам; Епізодична пам'ять містить історію всіх раніше виконаних завдань.

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Де працюватиме Gemini Agent і коли стане доступним?

Інструмент інтегрований у сервіси Gmail, Google Docs, Sheets, Slides і Chat. Також він може працювати через командний рядок, Slack, Microsoft 365 та сторонні додатки за допомогою API без власного користувацького інтерфейсу.

Наразі Gemini agent перебуває на стадії закритого попереднього тестування, а незабаром стане доступним для тарифних планів Business та Enterprise.