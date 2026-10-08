Сайти блокують асистент Muse від Meta: новий додаток для iPad вважають ботом
Meta випустила свій новий персональний ШІ-асистент Muse для iPad. Реліз окремого додатка відбувся лише через місяць після старту мобільної версії, яка вже зібрала понад 6,6 мільйона завантажень.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на App Store.
Розширення можливостей та нові конектори
Розробники пояснюють: популярність асистента зумовлена можливістю підключати власні акаунти для автоматизації щоденних завдань.
Сервіс допомагає стежити за електронною поштою, розкладом зустрічей і сплатою рахунків, а також бронювати столики у ресторанах чи замовляти продукти.
У планшетній версії розробники суттєво розширили список так званих "коннекторів" - сторонніх сервісів, які користувач може авторизувати за власним бажанням.
Серед нових підключених платформ:
- робочі інструменти Notion, Asana, Figma та Granola;
- хмарне сховище Dropbox та сервіс відеозв'язку Zoom;
- бухгалтерська програма QuickBooks та платформа розробників GitHub;
- графічний редактор Canva та маркетинговий сервіс Klaviyo;
- спеціальні конектори для рекламних кабінетів Meta.
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Покупки через ШІ та вирішення проблеми блокувань
Окрім робочих сервісів, Meta розширила список ритейл-партнерів. Асистент Muse вміє шукати товари та здійснювати покупки на сайтах Best Buy, Gap, Sephora, Walmart і Wayfair від імені користувача.
З усім тим, під час здійснення автоматичних транзакцій технологія іноді стикається з протидією від самих сайтів. Інтернет-магазини часто сприймають персонального ШІ-агента як шкідливого бота і блокують йому доступ до сторінок.
Для розв'язання цієї проблеми Meta ініціювала розробку єдиного відкритого технологічного стандарту разом із партнерами.
Новий протокол дозволить персональним ШІ-помічникам офіційно ідентифікувати себе перед входом на сайт - це допоможе бізнесу відрізняти корисних автоматизованих агентів від небезпечних спам-ботів.