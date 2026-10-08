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Біотехнології переведуть у цифру: що відомо про унікальний проєкт Google, Meta та NVIDIA

16:32 08.10.2026 Чт
3 хв
aimg Ольга Завада
Біотехнології переведуть у цифру: що відомо про унікальний проєкт Google, Meta та NVIDIA Google та Meta навчать ШІ моделювати клітини (зображення: Google DeepMind)
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Біологічні експерименти можуть перейти у цифровий світ - вчені створюють "віртуальні клітини", здатні моделювати поведінку живих організмів. У проєкт уже інвестували майже 1,8 млрд доларів уряд США, Meta, Google DeepMind та інші партнери.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Хто інвестує мільярди у віртуальну біологію?

Ініціатива є розширенням проєкту Virtual Biology Initiative некомерційного дослідницького інституту Biohub. Техногіганти Google DeepMind, Meta та фармацевтичний розробник Isomorphic Labs сумарно вкладають у проєкт 300 мільйонів доларів.

Уряд США виділяє значно більші ресурси:

Міністерство енергетики США (DOE) надасть понад 500 мільйонів доларів упродовж п'яти років на обчислення, моделювання та біологічні вимірювання.

Національні інститути здоров'я США (NIH) скоординують напрацьовані бази даних та ресурси, в які раніше вже було інвестовано понад 500 мільйонів доларів державного бюджету.

Сам інститут Biohub ще на старті проєкту виділив 500 мільйонів доларів, більша частина яких пішла на надсучасне обладнання, включно з кріоелектронними томографами та мікроскопами.

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Навіщо вченим потрібні цифрові двійники клітин?

Головна перешкода для застосування штучного інтелекту у медицині - брак стандартизованих даних про те, як клітини реагують на зміни довкілля чи нові ліки.

Новий проєкт має створити відкриту базу даних, яка дозволить нейромережам моделювати реакцію організму на будь-які подразники ще до того, як розробники перейдуть до випробувань у реальних лабораторіях.

"Точна прогностична модель біології може кардинально прискорити наукові відкриття, дозволяючи вченим проводити експерименти у цифровому форматі" - зазначає керівник наукового напрямку Biohub Алекс Райвз.

"Завдяки цьому дослідники зможуть глибше зрозуміти природу багатьох хвороб і знайти принципово нові шляхи для їхнього лікування", - додає він.

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Суперкомп'ютери та ШІ на варті здоров'я

Для реалізації проєкту залучать потужну наукову інфраструктуру США. Міністерство енергетики надасть доступ до екзафлопсних суперкомп'ютерів, рентгенівських і нейтронних джерел випромінювання, а також автоматизованих лабораторій.

Своєю чергою, NVIDIA забезпечить проєкт високопродуктивними графічними процесорами, спеціалізованим ПЗ і технічною експертизою.

Оскільки біологічні дані збираються з різних приладів, тканин і методів вимірювання, Biohub створить єдині стандарти і спільну точку доступу.

Це дозволить об'єднати в єдину мережу напрацювання провідних світових центрів, серед яких Інститут Аллена, Інститут Брода та Human Cell Atlas.

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