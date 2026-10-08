Дешевша на 75% і швидша за GPT-6 Luna: Anthropic представила Claude Haiku 5.5

Anthropic випустила найдешевшу модель Claude - Haiku 5.5. Нейромережа створена для виконання рутинних завдань, а її використання на 75 відсотків дешевше за попередню версію ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю у блозі Anthropic .

Розробники позиціонують новинку як "найшвидший інструмент у власній лінійці на стандартних швидкостях".

Завдяки високій швидкості відповіді модель ефективно показує себе у системах онлайн-підтримки клієнтів та під час автоматизованого керування браузером.

Окрім самостійної роботи, Haiku 5.5 органічно доповнює потужніші продукти Anthropic - Opus 5.5 та Sonnet 5.5, виступаючи у ролі допоміжного субагента під час написання та аналізу програмного коду.

Продуктивність та налаштування

Haiku 5.5 стала першою моделлю у своєму класі, яка отримала перемикач рівня зусиль (effort setting).

Це дозволяє розробникам та користувачам самостійно визначати пріоритети для конкретного завдання - оптимізувати процеси заради максимальної економії коштів чи задля отримання найвищого рівня інтелекту.

У порівняльних тестах на керування реальною комп'ютерною системою для виконання складних багатокрокових завдань (бенчмарк OSWorld 2.1) нова модель досягла точності 72,4 відсотка.

Для порівняння, попередня версія Haiku 4.5 показувала результат у 15,7 відсотка, а конкуруюча модель GPT-6 Luna від OpenAI - 48,9 відсотка.

Перші корпоративні клієнти, зокрема сервіси Asana та HubSpot, відзначили скорочення затримки виконання завдань більш ніж на 30 відсотків та прискорення генерації відповідей у 2,5 раза.

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Ціни та нові умови використання

Вартість обробки запитів обсягом до 100 000 токенів знизилася на 90 відсотків.

Для вхідних токенів ціна становить 0,10 долара за мільйон токенів, а для вихідних - 50 центів. Запити понад 100 000 токенів подешевшали на 50 відсотків (0,50 та 2,50 долара за мільйон вхідних і вихідних токенів відповідно).

Разом із цим релізом Anthropic зменшила витрати і для користувачів флагманської моделі Claude Sonnet 5.5. Ціна кешованого читання знизилася вдвічі - з 0,20 до 0,10 долара за мільйон токенів.

Крім того, компанія запровадила щомісячні бонуси для розробників. Передплатники тарифу Max 5x отримуватимуть 100 доларів на API-рахунок щомісяця, користувачі Max 20x - 200 доларів, а корпоративні передплатники тарифу Team - до 500 доларів на команду.

Ці кошти призначені для експериментів та розробки власних додатків і агентів на платформі Claude.

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Безпека та доступність

У новій версії суттєво покращено показники вирівнювання (alignment) і безпеки. Модель рідше демонструє небажану поведінку та має високий рівень захисту від несанкціонованого використання.

Системи захисту у сфері кібербезпеки дозволяють виконувати широкий спектр оборонних завдань, але надійно блокують спроби тестування на проникнення чи інші методи, якими зазвичай користуються зловмисники.

Захист у галузі біології дозволяє проводити наукові дослідження, але обмежує шкідливі запити.

Claude Haiku 5.5 вже доступна на платформі Claude Platform, а також у хмарних інфраструктурах Amazon Web Services, Google Cloud та Microsoft Azure.

Для розробників також оновили бібліотеки SDK для мов Python та TypeScript з підтримкою бета-функцій керування комп'ютером і браузером.