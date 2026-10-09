Привлечет Claude и выполнит задачу: Google показала нового ИИ-агента Gemini

Полноценный "коллега": как новый ИИ решает задачи без подсказок?

По информации разработчиков, Gemini Agent способен распознавать комплексные задачи и выполнять их самостоятельно.

Так, по просьбе руководителя подготовить отчет в виде презентации, система Workspace Intelligence предлагает передать эту задачу агенту в один клик.

Агент способен организовать совещание без предоставления конкретных адресов или имен: он самостоятельно определяет состав участников с рабочих чатов, проверяет их календари и посылает электронные письма для согласования времени.

Помимо персональной помощи инструмент может выполнять роль отдельного сотрудника.

В таком режиме агент получает аккаунт в Workspace с рабочей почтой, календарем, диском Google Drive и профилем в корпоративной директории.

Коллеги могут взаимодействовать с ним через упоминание @Gemini или добавление в рабочие чаты.

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"Альянс" из Claude и 4 вида облачной памяти

Gemini Agent использует динамическую маршрутизацию и выбирает наиболее подходящую модель для каждой конкретной задачи.

Система поддерживает как семейство нейросетей Gemini, так и модели Claude от компании Anthropic, а в будущем получит поддержку других частных и открытых моделей.

Разработчики убеждены, что это позволяет обеспечить высокое качество выполнения и оптимизировать затраты.

Для решения многокомпонентных задач агент создает временных субагентов, которые могут работать параллельно или последовательно в течение нескольких часов или даже дней.

Непрерывную работу обеспечивают 4 типа облачной памяти

Сессионная память содержит контекст текущей задачи, даже если она длится несколько дней;

содержит контекст текущей задачи, даже если она длится несколько дней; Семантическая память формирует структурированную базу знаний при чтении документов и общения;

формирует структурированную базу знаний при чтении документов и общения; Процедурная память сохраняет алгоритмы выполнения действий, включая навыки, которые ИИ прописывает для себя сам;

сохраняет алгоритмы выполнения действий, включая навыки, которые ИИ прописывает для себя сам; Эпизодическая память содержит историю всех ранее выполненных задач.

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Где будет работать Gemini Agent и когда станет доступным?

Инструмент встроен в сервисы Gmail, Google Docs, Sheets, Slides и Chat. Также он может работать через командную строку, Slack, Microsoft 365 и сторонние приложения с помощью API без пользовательского интерфейса.

Gemini agent пока находится на стадии закрытого предварительного тестирования, а вскоре станет доступным для тарифных планов Business и Enterprise.