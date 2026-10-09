Привлечет Claude и выполнит задачу: Google показала нового ИИ-агента Gemini

Google представила ИИ-агент Gemini, который может самостоятельно выполнять рабочие задания и взаимодействовать с командой без пошаговых инструкций. Новый инструмент для бизнеса был презентован на конференции Gemini at Work 2026.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 9to5Google.
По информации разработчиков, Gemini Agent способен распознавать комплексные задачи и выполнять их самостоятельно.
Так, по просьбе руководителя подготовить отчет в виде презентации, система Workspace Intelligence предлагает передать эту задачу агенту в один клик.
Агент способен организовать совещание без предоставления конкретных адресов или имен: он самостоятельно определяет состав участников с рабочих чатов, проверяет их календари и посылает электронные письма для согласования времени.
Помимо персональной помощи инструмент может выполнять роль отдельного сотрудника.
В таком режиме агент получает аккаунт в Workspace с рабочей почтой, календарем, диском Google Drive и профилем в корпоративной директории.
Коллеги могут взаимодействовать с ним через упоминание @Gemini или добавление в рабочие чаты.
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Gemini Agent использует динамическую маршрутизацию и выбирает наиболее подходящую модель для каждой конкретной задачи.
Система поддерживает как семейство нейросетей Gemini, так и модели Claude от компании Anthropic, а в будущем получит поддержку других частных и открытых моделей.
Разработчики убеждены, что это позволяет обеспечить высокое качество выполнения и оптимизировать затраты.
Для решения многокомпонентных задач агент создает временных субагентов, которые могут работать параллельно или последовательно в течение нескольких часов или даже дней.
Непрерывную работу обеспечивают 4 типа облачной памяти
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Инструмент встроен в сервисы Gmail, Google Docs, Sheets, Slides и Chat. Также он может работать через командную строку, Slack, Microsoft 365 и сторонние приложения с помощью API без пользовательского интерфейса.
Gemini agent пока находится на стадии закрытого предварительного тестирования, а вскоре станет доступным для тарифных планов Business и Enterprise.